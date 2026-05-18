Ι.χ έπεσε σε χαράδρα στο Καστράκι Ναυπακτίας
«Άγιο» είχαν δύο ηλικιωμένοι
«Άγιο» είχε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βγήκε εκτός δρόμου στο Καστράκι Ναυπακτίας και κατέληξε σε χαράδρα.
Κάτοικος της περιοχής άκουσε τον θόρυβο που προκλήθηκε και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και την Πυροσβεστική που έφτασαν πολύ γρηγορά και τους απεγκλώβισαν.
