Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από τον πρόωρο χαμό του Αλ. Παναγούλη

Το Σαββατοκύριακο 16 και 17 Μαΐου έγιναν στον Άγιο Δημήτριο με πολύ μεγάλη συμμετοχή πολιτών, από όλο το λεκανοπέδιο, οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τον αγωνιστή της δημοκρατίας Αλέξανδρο Παναγούλη, που φέτος είχαν ιδιαίτερο χαρακτήρα, λόγω της συμπλήρωσης μισού αιώνα από τον πρόωρο χαμό του!

Με πολύ μεγάλη επιτυχία, ρεκόρ συμμετοχών -αυξημένο κατά 14% στα 10 χλμ σε σχέση με το 2025 και 15,5% στα ΑμεΑ- αλλά και έντονο συμβολισμό ολοκληρώθηκε η 43η Ειρηνοδρομία του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου, στο πλαίσιο των Παναγούλειων 2026.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον παναττικό χαρακτήρα και τη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική του θεσμού, συγκεντρώνοντας χιλιάδες συμμετέχοντες κάθε ηλικίας, αθλητές, συλλόγους, οικογένειες και εθελοντές, που έστειλαν όλοι μαζί ένα ισχυρό μήνυμα ειρήνης, δημοκρατίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής.

Η Ειρηνοδρομία 2026 διοργανώθηκε από το Τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με τον ΟΦΚΑ Οδυσσέας Αγίου Δημητρίου και τον Γ.Σ. Πήγασος Αγίου Δημητρίου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ. Το συντονισμό της διοργάνωσης είχε ο Παντελής Ζωΐλης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Επικοινωνίας του Δημότη.

Με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου, οι διαδρομές των 10χλμ., 5χλμ., 2,5χλμ. και του 1.000μ. για παιδιά και δράσεις ευαισθητοποίησης μετέτρεψαν την πόλη σε μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, αθλητισμού και κοινωνικής ενότητας.

Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης αποτέλεσε ο Αγώνας Συμπερίληψης ΑμεΑ 1χλμ, που ανέδειξε στην πράξη την αξία της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό και απέσπασε το θερμό χειροκρότημα όλων των παρευρισκομένων.

Στο μήνυμά του, ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης, τόνισε: «Η Ειρηνοδρομία είναι μία διοργάνωση που εδώ και 43 χρόνια ενώνει χιλιάδες ανθρώπους γύρω από ένα δυνατό μήνυμα: το μήνυμα της ειρήνης, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης. Και η φετινή μας διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στον Αλέκο Παναγούλη, 50 χρόνια μετά τον θάνατό του. Σε έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε με θάρρος και αυταπάρνηση για τη δημοκρατία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους και όσες δούλεψαν για να βρισκόμαστε όλοι εμείς σήμερα στην αφετηρία, στους εργαζόμενους του δήμου, στους ξεχωριστούς εθελοντές μας, στους υγειονομικούς φορείς που μας υποστηρίζουν και φυσικά στους πολύτιμους χορηγούς και στους χορηγούς επικοινωνίας που συμβάλλουν τα μέγιστα. Και φυσικά, το πιο θερμό χειροκρότημα αξίζει σε όλους τους πολίτες που αγωνίστηκαν και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας, συμμετοχής και ανθρωπιάς.»

Οι νικητές των αγώνων της Ειρηνοδρομίας:

·10 χλμ.

· Άνδρες:1. Αλέξανδρος Μανιφάβας, 2. Amadeus Clements, 3. Ευάγγελος Μαλιόγλου

·Γυναίκες: 1. Κατρίν Ασημακοπούλου, 2.Ντενίζ Δημάκη, 3. Αγγελική Χατζηρήγα

· 5 χλμ.

· Άνδρες: 1. Αντίλ Ακμπάρ, 2. Χαράλαμπος Κοντομήτρος, 3. Δημήτρης Βουτσαράς

· Γυναίκες: 1. Ευγενία Δημητροπούλου, 2. Φρατζέσκα Τασσοπούλου, 3. Κων/να Γεροντή

· 2,5 χλμ.

· Άνδρες: 1.Αργύρης Δρούγας (ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ), 2. Omar Ahmad, 3. Κων/νος Παπαγεωργίου

·Γυναίκες: 1. Ελπίδα Τόκα (ΓΣ ΠΗΓΑΣΟΣ), 2. Σοφία Παππά- Ευθυμίου (ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ), 3. Μαρία Συμπαρδή (ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ).

Την Ειρηνοδρομία τίμησε με την παρουσία του ο βουλευτής νότιου τομέα του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χρηστίδης. Το παρών έδωσαν επίσης όλοι οι αντιδήμαρχοι που συμμετείχαν και στις βραβεύσεις των νικητών και νικητριών και πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι Αγίου Δημητρίου.

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης: τους συμμετέχοντες, τους εθελοντές, τους εργαζόμενους του Δήμου, τους αθλητικούς συλλόγους, τους πολύτιμους χορηγούς και χορηγούς επικοινωνίας, το ΣΕΓΑΣ, καθώς και όλους τους θεσμικούς φορείς που στηρίζουν διαχρονικά τον θεσμό.

Στη διάρκεια των αγώνων λειτούργησε περίπτερο ενημέρωσης και λήψης δείγματος δοτών μυελού των οστών, σε συνεργασία με το σύλλογο «Όραμα Ελπίδας», με πρωτοβουλία του Τμήματος Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Υπήρχε επίσης, περίπτερο της Αθλητικής Ομοσπονδίας Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη δωρεά οργάνων!

Με απόφαση του Στέλιου Μαμαλάκη, το επετειακό λογότυπο για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου, κόσμησε φέτος το T- Shirt της Ειρηνοδρομίας 2026, το οποίο μοιράστηκε σε όλους τους δρομείς και εθελοντές της διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι στο T- Shirt της Ειρηνοδρομίας, περιλαμβάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια και το λογότυπο της Ημέρας Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου, ως ελάχιστος φόρος τιμής και μνήμης προς τα θύματα αυτής της αλησμόνητης θηριωδίας.

ΠΑΝΑΓΟΥΛΕΙΑ 2026: Με μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον αξεπέραστο συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο με την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη

Το Σάββατο 16/5 στην Πλατεία Αλ. Παναγούλη η συμμετοχή πολιτών ξεπέρασε κάθε προηγούμενο! Πλήθος κόσμου κατέκλυσε το χώρο -παρά τη συνεχή βροχόπτωση- για την κορυφαία εκδήλωση των «Παναγουλείων 2026» του Δήμου Αγίου Δημητρίου.