Επιχείρησε να πουλήσει σκύλο σε περαστικό, σύλληψη και πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ

Στα «δίχτυα» της Αστυνομίας έπεσε 48χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί στην περιοχή των Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενος για παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης τη στιγμή που επιχειρούσε να πουλήσει σε διερχόμενο πολίτη ένα σκυλί, έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Άμεσα ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 4.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς είναι βουλγαρικής καταγωγής, ενώ το ζώο παραδόθηκε σε χώρο φιλοξενίας κατοικίδιων.

