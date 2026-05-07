Τραυματισμός 15χρονης στη Διώρυγα της Κορίνθου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές της Διώρυγας της Κορίνθου, μετά τον τραυματισμό 15χρονης, η οποία έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό, ενώ στο σημείο έσπευσαν περαστικοί προκειμένου να τη βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των Αρχών και των διασωστικών δυνάμεων.

Η 15χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να διακομιστεί σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση της κατάστασής της.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ