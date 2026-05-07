Λήστεψε με σουγιά κατάστημα ψιλικών και επιχείρησε νέα ληστεία
Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας, 31 ετών, ο οποίος, χθες τα ξημερώματα, επιχείρησε να ληστέψει με σουγιά μίνι-μάρκετ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, ενεργώντας με ανάλογο τρόπο, είχε αφαιρέσει από κατάστημα ψιλικών το χρηματικό ποσό των 790 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
