Λήστεψε με σουγιά κατάστημα ψιλικών και επιχείρησε νέα ληστεία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε άνδρας, 31 ετών, ο οποίος, χθες τα ξημερώματα, επιχείρησε να ληστέψει με σουγιά μίνι-μάρκετ, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, ενεργώντας με ανάλογο τρόπο, είχε αφαιρέσει από κατάστημα ψιλικών το χρηματικό ποσό των 790 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ