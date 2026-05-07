Νεκρός 49χρονος μοτοσικλετιστής στην περιφερειακή οδό

Τη ζωή του έχασε 49χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες, γύρω στις 20:15, στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος, κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσκρουση, διαδοχικά, σε πινακίδα και στηθαίο ασφαλείας και ανατροπή εκτός οδοστρώματος.

Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.

