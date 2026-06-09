Τραγωδία στην Καστοριά- Νεκρός 16χρονος σε τροχαίο

Η βόλτα μιας παρέας φίλων κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας.

Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Η βόλτα μιας παρέας φίλων κατέληξε σε ανείπωτη τραγωδία στην περιοχή Δασάκι Μεσοποταμίας.

Η παρέα αποφάσισε να πάρει το αγροτικό αυτοκίνητο του πατέρα ενός εκ των παιδιών για να κάνει μια βόλτα. Κάποια από τα παιδιά ανέβηκαν και κάθισαν στην καρότσα.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αγροτικό όχημα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Κατά την ανατροπή, το όχημα καταπλάκωσε τους νεαρούς που επέβαιναν στο πίσω μέρος της καρότσας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, για έναν από τους νεαρούς της παρέας, 16 ετών, ήταν ήδη αργά. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τον έφηβο, ο οποίος είχε τραυματιστεί θανάσιμα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Αρχικά, υπήρξαν συγκεκριμένες πληροφορίες και φήμες ότι το δυστύχημα προκλήθηκε στην προσπάθεια του οδηγού να αποφύγει μια αρκούδα που εμφανίστηκε στον δρόμο.

Ωστόσο, μετά από έρευνα της Αστυνομίας, το σενάριο αυτό διαψεύστηκε και δεν προκύπτει κανένα στοιχείο που να συνδέει το τροχαίο με την εμφάνιση κάποιου ζώου στον τόπο του συμβάντος.