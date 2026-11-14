Τη Δευτέρα απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας

Το κατώφλι του ανακριτή περνά αύριο ο προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε ο αδερφός του, ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Ωστόσο, η παραίτηση του δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό αθλητισμού.