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Τη Δευτέρα απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας

Συνελήφθη για εμπόριο αναβολικών
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
14/11/2026 15:37

Το κατώφλι του ανακριτή περνά αύριο ο προπονητής της άρσης βαρών Οδυσσέας Δήμας, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών.

Την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε ο αδερφός του, ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας.

Ωστόσο, η παραίτηση του δεν έγινε δεκτή από τον υφυπουργό αθλητισμού.

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