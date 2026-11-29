Ένα διαφορετικό δέντρο ετοιμάζεται να «ανθίσει» στην Ξάνθη. Δεν έχει φύλλα, αλλά μονόλεπτα, δίλεπτα και πεντάλεπτα. Δημιουργός του είναι ο καλλιτέχνης Δημήτρης Αβούρης, ο οποίος φιλοδοξεί να συγκεντρώσει 100.000 κέρματα και να διεκδικήσει μια θέση στο βιβλίο Γκίνες.

Το έργο, που κατασκευάζεται στην «Πολιτεία του Καραγκιόζη» στο Ίδρυμα Δημητράκη, έχει ήδη φτάσει τα 85.000 κέρματα. Απομένουν ακόμη 15.000 για να επιτευχθεί ο στόχος. Σύμφωνα με τον δημιουργό του, το δέντρο έχει σήμερα ύψος 2,40 μέτρα και ζυγίζει περίπου 300 κιλά. Με την ολοκλήρωσή του, το βάρος εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 350-400 κιλά.

Μιλώντας στη «Θ», ο Δημήτρης Αβούρης εξήγησε ότι η ιδέα γεννήθηκε ως μια καλλιτεχνική απάντηση στη φράση «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα». Μέσα από τον συμβολισμό του Καραγκιόζη, θέλησε να αποδείξει πως ακόμη και τα πιο ασήμαντα υλικά μπορούν να αποκτήσουν αξία και να μετατραπούν σε ένα ξεχωριστό έργο τέχνης.

Από τα σκραπ σε ένα δέντρο 100.000 κερμάτων

Η κατασκευή συνδυάζει κέρματα και ανακυκλωμένα υλικά. Ο κορμός είναι καλυμμένος με μικρά νομίσματα, ενώ τα λουλούδια δημιουργούνται από παλιά φωτιστικά και μεταλλικά αντικείμενα που προέρχονται από σωρούς σκραπ και εργοστάσια.

Για την κατασκευή κάθε άνθους χρησιμοποιούνται μαγνήτες, πάνω στους οποίους τοποθετούνται περίπου 100 κέρματα. Το συνολικό κόστος του εγχειρήματος υπολογίζεται σε 2.500 έως 3.000 ευρώ. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των κερμάτων, περίπου το 75%-80%, έχει αγοραστεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η ανταπόκριση των κατοίκων της Ξάνθης είναι σημαντική, ενώ μετά τη δημοσιοποίηση της προσπάθειας έχουν αρχίσει να γίνονται και προσφορές κερμάτων.

Στόχος να γίνει σημείο αναφοράς για την πόλη

Ο δημιουργός εκτιμά ότι το έργο θα στηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ενώ ευελπιστεί να συμπληρώσει τις 100.000 μονάδες μέχρι τα Χριστούγεννα.

Το επόμενο βήμα που επιθυμεί είναι η μεταφορά του σε δημόσιο χώρο της Ξάνθης, ενδεχομένως σε κεντρική πλατεία και με κατάλληλη προστατευτική κατασκευή από plexiglass. Όπως αναφέρει, έτσι θα μπορούσε να συνεχίσει να συγκεντρώνει κέρματα και να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο τοπόσημο για την πόλη.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για το έργο έχει εκδηλωθεί και από μουσεία.

Τα σχέδια του Δημήτρη Αβούρη για την Ξάνθη

Το «λεφτόδεντρο» δεν είναι η μοναδική καλλιτεχνική πρωτοβουλία που έχει στα σκαριά ο Δημήτρης Αβούρης. Όπως αποκάλυψε, έχει έτοιμο σχέδιο για τη δημιουργία ενός μεγάλου Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, με πιθανή αξιοποίηση κάποιας παλιάς καπναποθήκης.

Επιπλέον, συνεχίζει να διεκδικεί τη μετατροπή του Λιμνίου σε διεθνές πάρκο θεάτρου σκιών, αλλά και την τοποθέτηση μνημείου αφιερωμένου στον Μάνο Χατζιδάκι στην κεντρική πλατεία. Για το τελευταίο, όπως σημειώνει, το μνημείο είναι ήδη έτοιμο, ωστόσο εκκρεμεί η σχετική έγκριση.

Για τον ίδιο, η Ξάνθη διαθέτει έναν ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πλούτο, με υλικά και στοιχεία της τοπικής ταυτότητας που μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά.

Προς το παρόν, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μικρό κέρμα που συνήθως περνά απαρατήρητο. Αν συγκεντρωθούν τα 100.000, ένα δέντρο φτιαγμένο από «ψιλά» μπορεί να αποκτήσει διεθνή προβολή και να βάλει την Ξάνθη στον χάρτη μιας ξεχωριστής καλλιτεχνικής προσπάθειας.

Πηγή: thraki.com.gr