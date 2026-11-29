Επείγουσα ειδοποίηση από την Πολιτική Προστασία για την Περιφέρεια Αττικής.

Προειδοποιούν για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην περιφέρεια από τις επόμενες ώρες σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού της ΕΜΥ για σήμερα προβλεπεται,

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).