Τα βοηθητικά κλειστά γήπεδα στο Κλειστό Γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού διαθέτει ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να φιλοξενηθούν προσωρινά οι εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες που έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της πόλης.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες διαμόρφωσης των χώρων, με την τοποθέτηση στρωμάτων, χημικών τουαλετών και του απαραίτητου εξοπλισμού για την κάλυψη των βασικών αναγκών των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.

Η κινητοποίηση γίνεται σε συνεννόηση με την Περιφέρεια Κρήτης και το Λιμεναρχείο Ηρακλείου, με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η προετοιμασία των εγκαταστάσεων.

Συντονισμός Δήμου και Περιφέρειας

Σε διαρκή επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη Στέλιο Βοργιά και τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός.

Στην προσπάθεια συμμετέχουν επίσης οι συνεργάτες του δημάρχου, πολιτικό προσωπικό και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου.

Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η άμεση διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών προσωρινής παραμονής, καθώς οι ανάγκες στο λιμάνι του Ηρακλείου έχουν αυξηθεί λόγω των συνεχών αφίξεων.