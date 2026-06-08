  Τηλεδιοίκηση  στην  γραμμή  Θεσσαλονίκη – Ειδομένη

Σε λειτουργία τέθηκε το νέο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στο σιδηροδρομικό τμήμα Θεσσαλονίκη – Ειδομένη.

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της σύμβασης ΑΣ 713, η οποία υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2022 και περιλάμβανε την εγκατάσταση νέου συστήματος σηματοδότησης στο σύνολο της γραμμής από το ΤΧ1 Θεσσαλονίκης έως την Ειδομένη, την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, καθώς και την εγκατάσταση του συστήματος ETCS Level 1. Με την ολοκλήρωσή του, προστίθενται περίπου 75 χιλιόμετρα σύγχρονης σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης στη βασική σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει εμπορευματικά την Ελλάδα με την Ευρώπη.

Το νέο σύστημα αντικαθιστά εκείνο που είχε εγκατασταθεί στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και είχε τεθεί σταδιακά εκτός λειτουργίας από το 2005.

Με την ολοκλήρωση των έργων στη Θεσσαλία έως τα τέλη του καλοκαιριού, δημιουργείται ένας σύγχρονος σιδηροδρομικός διάδρομος που θα επιτρέπει απευθείας εμπορευματικά δρομολόγια από το Θριάσιο προς την Ευρώπη τόνισε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.