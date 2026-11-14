Τη Δευτέρα απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας- Κατηγορίες ότι χορηγούσε αναβολικά εν αγνοία αθλητών

Ανοίγουν τα στόματα για τον προπονητή της άρσης βαρών, Οδυσσέα Δήμα που κατηγορείται για διακίνηση αναβολικών. Καταγγελίες κάνουν λόγο για απαγορευμένες ουσίες που χορηγούσε σε αθλητές χωρίς να το γνωρίζουν.

Την ίδια ώρα την παραίτησή του από τη θέση του ειδικού γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών υπέβαλε ο αδερφός του, ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, παραίτηση που δεν έγινε δεκτή.