Θλίψη και οργή στην κηδεία της 45χρονης
Σε βαρύ κλίμα συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 45χρονη Σταυρούλα στα Χανιά που δολοφονήθηκε με μαρτυρικό τρόπο.
Καθοριστικό στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε το βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αποτυπώνει τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης πριν τη άγρια δολοφονία της.
Μας ενημερώνει η Ελένη Στάθογλου.
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