Πανελλαδικές ΓΕΛ-ΕΠΑΛ 2026: Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες

Αύριο μετά τις 13:00 θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) έτους 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όλοι οι υποψήφιοι θα μπορούν να αναζητούν τη βαθμολογία τους στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.

Επίσης θα αναρτηθούν καταστάσεις σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, με τις βαθμολογίες, περιέχοντας μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα.

Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει σχετική αίτηση, θα λάβουν τη βαθμολογία τους και με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους τηλέφωνο.

Οι βαθμολογίες θα αφορούν τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Ειδικότητας. Όσον αφορά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων στα ειδικά μαθήματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, καθώς και για την έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις σε δεύτερο χρόνο.