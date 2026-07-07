ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: «Σκοτώνουν ξανά τον Μάριο»

Ο χαροκαμένος πατέρας του 11χρονου Μάριου που σκοτώθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, ξεσπάει για όσα συνέβησαν μετά την καταδικαστική απόφαση πριν 20 ημέρες, μέσα και έξω από τα Δικαστήρια της Ευελπίδων. Το «καλά του κάναμε» που φέρεται να ειπώθηκε από διαμαρτυρόμενους για την απόφαση φίλους των καταδικασθέντων, έχει εξοργίσει τον Θανάση Σουλούκο.

ΠΙΚΡΑ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΑΡΟΚΑΜΕΝΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ: «ΝΤΡΟΠΙΑΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΦΥΓΑΝ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ»

Δηλώνει στο alphatv.gr πως θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Και καταγγέλλει καθυστερημένη επέμβαση των αστυνομικών που επέτρεψαν στους νεαρούς να καθυβρίσουν τον νεκρό 11χρονο και την οικογένειά του. Πριν αποχωρήσουν ανενόχλητοι, όπως λέει στο alphatv.gr. Με την υπομονή του να εξαντλείται- αφού παρά τις κάμερες δεν υπήρξε εντοπισμός των νεαρών ρομά- δηλώνει ότι δε θα σταματήσει μέχρι να βρεθούν αυτοί που δεν σέβονται ούτε το Μάριο, ούτε τον ανθρώπινο πόνο. Περίμενε ήδη- εξηγεί- 10 χρόνια για την δικαστική απόφαση, «μια ολόκληρη δεκαετία για να λογοδοτήσουν για την αφαίρεση της ζωής του γιού μου». Ακούστε την αποκλειστική του δήλωση στο alphatv.gr: