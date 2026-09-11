«Polyester»: Η νέα λέξη της Gen Z για το ψεύτικο

«Polyester» λέει πλέον η Gen Z όταν κάτι φαίνεται υπερβολικά στημένο, τεχνητό ή προσποιητό. Η νέα έκφραση εξαπλώνεται στο TikTok και στα social media, προσθέτοντας ακόμη μία λέξη στη γρήγορα εξελισσόμενη γλώσσα των νεότερων χρηστών.

Ένα δήθεν αυθόρμητο βίντεο που έχει οργανωθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια; Polyester.

Μια δημόσια συγγνώμη που δεν πείθει; Polyester.

Ένας influencer που δείχνει ενθουσιασμό για ένα προϊόν μόνο επειδή πληρώνεται για να το προωθήσει; Polyester Prince.

Η λέξη δεν χρησιμοποιείται τυχαία. Πριν γίνει συνώνυμο του «ψεύτικου», το polyester ήταν γνωστό στο TikTok μέσα από ένα συγκεκριμένο είδος fan edits. Οι δημιουργοί συνδύαζαν χαρακτήρες, όπως ο Spider-Man, με γρήγορα πλάνα, έντονα εφέ και μουσική.

Το ίδιο το ύφασμα δίνει άλλη διάσταση στον όρο.

Το polyester είναι συνθετική ίνα που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία ένδυσης. Έχει συνδεθεί με τη μαζική παραγωγή και την ultra-fast fashion, ενώ δεν είναι βιοδιασπώμενο και μπορεί να απελευθερώνει μικροπλαστικά.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί νεότεροι καταναλωτές στρέφονται σε πιο βιώσιμες επιλογές και αμφισβητούν τη λογική των φθηνών ρούχων που παράγονται και αντικαθίστανται με μεγάλη ταχύτητα.

Η έκφραση όμως δεν περιορίζεται στη μόδα.

Η Gen Z χρησιμοποιεί ήδη λέξεις όπως «LARPing», «slop», «performative male» και «industry plant» για να περιγράψει συμπεριφορές που θεωρεί κατασκευασμένες ή μη αυθεντικές.

Το «polyester» κινείται στην ίδια κατεύθυνση.

Η λέξη λειτουργεί σαν γρήγορη ετικέτα για ό,τι μοιάζει υπερβολικά τέλειο, προσεκτικά σκηνοθετημένο ή σχεδιασμένο για να προκαλέσει συγκεκριμένη αντίδραση.

Και αυτό αφορά πλέον από influencers και διαφημίσεις μέχρι δημόσιες δηλώσεις και ολόκληρους τρόπους ζωής.

Η νέα έκφραση μπορεί να είναι μόδα και να εξαφανιστεί τόσο γρήγορα όσο εμφανίστηκε. Προς το παρόν, πάντως, η Gen Z έχει βρει έναν ακόμη τρόπο να πει κάτι που θεωρεί βασικό:

«Αυτό δεν είναι αυθεντικό».