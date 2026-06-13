Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη σε εργατικό δυστύχημα

Μία 56χρονη εργαζόμενη έχασε τη ζωή της το πρωί της Παρασκευής σε εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε εταιρεία επαγγελματικού καθαρισμού στη Θεσσαλονίκη, όταν εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα της επιχείρησης.

Το περιστατικό συνέβη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με εννέα πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 7:30 το πρωί, ενώ οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.