Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα τοκογλυφίας και εκβιασμών

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που δρούσε στη Θεσσαλονίκη, χορηγώντας δάνεια με τοκογλυφικούς όρους και εκβιάζοντας οφειλέτες που αδυνατούσαν να αποπληρώσουν τα υπέρογκα ποσά που απαιτούσαν τα μέλη της.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα από τα πέντε μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ένα από τα δύο αρχηγικά στελέχη, ενώ αναζητείται ο 31χρονος συγκατηγορούμενός του, που φέρεται επίσης να είχε ηγετικό ρόλο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει τη δράση τους τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022, χορηγώντας χρηματικά ποσά με παράνομα υψηλά επιτόκια. Σε περιπτώσεις που τα θύματα αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους, οι κατηγορούμενοι παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπλέον τόκους και ασκώντας έντονες πιέσεις, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ακόμη ότι τα μέλη της οργάνωσης προχωρούσαν σε κινήσεις νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιώντας τραπεζικές μεταφορές και καταθέσεις, αποκτώντας οχήματα που δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, ενώ χρησιμοποιούσαν πλατφόρμες διαδικτυακού στοιχηματισμού προκειμένου να εμφανίζουν τα χρήματα ως νόμιμα κέρδη από τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, αξιοποιούσαν νόμιμες επιχειρήσεις για τη μεταφορά και ενσωμάτωση των παράνομων χρημάτων στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα.

Οι ρόλοι των μελών

Το ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη, ένας 34χρονος, φέρεται να συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των οφειλών και την είσπραξη των χρημάτων. Ο 31χρονος, που αναζητείται, συντόνιζε τη χορήγηση των δανείων και την είσπραξη των οφειλών.

Ένας 33χρονος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα της οργάνωσης, ενώ ο 30χρονος είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρημάτων και την είσπραξη των οφειλών. Η 25χρονη κατηγορούμενη φέρεται να παραλάμβανε χρηματικά ποσά για λογαριασμό της οργάνωσης και να αναζητούσε πρόσωπα που είχαν ανάγκη δανεισμού.

Η αστυνομική επιχείρηση

Η εξάρθρωση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε έπειτα από καταγγελία και πολύμηνη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση προσημειωμένων χρημάτων ύψους 20.000 ευρώ, τα οποία προορίζονταν για την αποπληρωμή οφειλής.

Ο 30χρονος παρέλαβε το ποσό και ακινητοποιήθηκε άμεσα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάσχεσαν τα προσημειωμένα χρήματα.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας