Τραγωδία στη Βέροια : Νεκρή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα , καθώς μια 18χρονη κοπέλα έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά, στη Δημοτική Ενότητα Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε την κλήση για το συμβάν γύρω στις 16:15 το απόγευμα. Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση, καθώς οικείο πρόσωπο της κοπέλας κάλεσε τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, επιτρέποντας τον ακαριαίο γεωεντοπισμό του ακριβούς σημείου της πτώσης.

Στην επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης συμμετείχαν:

12 πυροσβέστες με 3 οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μακεδονίδος και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας.

4 δύτες από την Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ βούτηξαν στη λίμνη που σχηματίζεται στη βάση του καταρράκτη, όπου μετά από έρευνες εντόπισαν και ανέσυραν την άτυχη 18χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, η σορός της παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.