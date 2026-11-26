Περισσότερα από 66 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντόπισαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί χθες το μεσημέρι, σε περιοχή της Θεσπρωτίας.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Β΄ Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Φιλιατών. Οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο των ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, εντόπισαν αρχικά ένα αυτοκίνητο και το ακινητοποίησαν.

Ο ρόλος των δύο προπομπών

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί εντόπισαν και ακινητοποίησαν σε διαφορετικό σημείο ένα δεύτερο αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Από την έρευνα της υπόθεσης προέκυψε ότι οι δύο άνδρες λειτουργούσαν ως προπομποί του οχήματος που μετέφερε τα ναρκωτικά. Κινούνταν μπροστά από αυτό, με σκοπό να ενημερώνουν τον οδηγό για την παρουσία αστυνομικών και τυχόν ελέγχους στη διαδρομή.

Έκρυβαν τις ποσότητες των ναρκωτικών στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Τι κατασχέθηκε από την αστυνομία

Εκτός από την ποσότητα της κάνναβης, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν, 1.130 ευρώ και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης οι αστυνομικοί σκύλοι «IKARUS» και «JERRY».

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.