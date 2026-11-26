Αστυνομικός άφησε στην άκρη το όπλο του για να λύσει τις διαφορές του με .... πολίτη

Αστυνομικός άφησε στην άκρη το όπλο του για να λύσει τις διαφορές του με .... πολίτη INTIME

Επεισοδιακή καταδίωξη με έναν 34χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού, όταν ο αναβάτης αγνόησε σήμα αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, πετώντας στη διαδρομή συσκευασίες με πιθανά ναρκωτικά.

Το περιστατικό έγινε περίπου στις 10:35, στη συμβολή της οδού Λαγουμιτζή με τη λεωφόρο Συγγρού. Όταν οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα και κινήθηκε προς τη λεωφόρο, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, ο 34χρονος φέρεται να πέταξε στο οδόστρωμα διάφορες συσκευασίες, οι οποίες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περιείχαν πιθανότατα κοκαΐνη, στην προσπάθειά του να απαλλαγεί από το παράνομο φορτίο.

Η καταδίωξη ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να συλλάβουν τον οδηγό. Όπως προέκυψε, πρόκειται για Έλληνα 34 ετών.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός της ομάδας ΔΙΑΣ, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ελαφρά τραύματα υπέστη και ο 34χρονος συλληφθείς.