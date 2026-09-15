Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή το ζευγάρι των γιατρών

Σε εξέλιξη είναι η απολογία του ζεύγους των γιατρών στον ανακριτή, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι γιατροί, που αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, καλούνται να εξηγήσουν όλα όσα συνέβησαν μέσα στο ιατρείο τους, στο Κολωνάκι.

Οι ίδιοι επιμένουν ότι ο θάνατος, δεν σχετίζεται με την πλασμαφαίρεση.

Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Δαμιανός που βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων.