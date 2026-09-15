«Εναλλακτικά» ιατρεία χωρίς πιστοποίηση

Ιδιωτικός οργανισμός που πλασάρεται ως πανεπιστήμιο, χωρίς όμως διαπίστευση από αναγνωρισμένο φορέα, είναι Quantum University από το οποίο έχει λάβει μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική η γιατρός του Μαζωνάκη.

Οι τελετές μάλιστα αποφοίτησης, είναι εικονικές και γίνονται διαδικτυακά.

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