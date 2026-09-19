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Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Τo 2025 η πρώτη καταγγελία

για το ιατρείο στο Κολωνάκι
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/09/2026 19:55

Εδώ και ένα χρόνο είχε φτάσει στον Ιατρικό Σύλλογο η πρώτη καταγγελία για  πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του ζευγαριού στο Κολωνάκι.

Έγιναν έλεγχοι, αλλά το μηχάνημα δεν βρέθηκε. Οι Αρχές, στο πλαίσιο των ερευνών για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ξεσκονίζουν  ψηφιακά αρχεία, ενώ κατασχέθηκε  και το χρηματοκιβώτιο του τραγουδιστή το οποίο θα ανοιχτεί παρουσία του ανακριτή.

 

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