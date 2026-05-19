Θανατηφόρα παράσυρση 36χρονου στo Περιστέρι
Ένας 36χρονος έχασε την ζωή του, χθες το βράδυ, σε τροχαίο στο Περιστέρι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών, όταν ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε έναν 36χρονο πεζό, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται.
Ο 36χρονος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Αττικόν» όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Η 49χρονη συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις