Συνελήφθη 63χρονος- Κυκλοφορούσε αντίθετα στον δρόμο με τρίκυκλο χωρίς δίπλωμα

Οδηγούσε τρίκυκλη μοτοσικλέτα, κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν εις βάρος του οκτώ καταδικαστικές αποφάσεις με συνολική ποινή φυλάκισης 54 μηνών.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, πρόκειται για 63χρονο, υπήκοο Αιγύπτου, που συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς, ενώ οι καταδικαστικές αποφάσεις συνδέονται με παραβάσεις υγειονομικών διατάξεων.

