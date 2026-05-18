Europe Gulf Forum- Μόνιμη πλατφόρμα συνεργασίας

Στην Ελλάδα, 23 αρχηγοί κρατών και κορυφαίοι αξιωματούχοι από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή, κάθισαν για πρώτη φορά στο ίδιο τραπέζι, σε μια κεκλεισμένων των θυρών Σύνοδο, με φόντο τις εξελίξεις, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, βρέθηκαν οι επιπτώσεις στην ενέργεια και το εμπόριο, αλλά και η ανάγκη διαχείρισης των νέων γεωπολιτικών κινδύνων.

Το Europe Gulf Forum, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Θοδωρή Κυριακού, προέδρου του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.