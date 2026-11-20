Οι εξελίξεις για την υπόθεση των Τεμπών, τόσο στην κύρια δίκη όσο και στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, επανέφεραν στο προσκήνιο τις μαρτυρίες επιζώντων, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα, που ζητούν ακόμη απαντήσεις.

Κατά την επανέναρξη της κύριας δίκης, έπειτα από διακοπή δύο εβδομάδων, επιζώντες επιβάτες περιέγραψαν με συγκλονιστικές λεπτομέρειες τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση. Το δυνατό φρενάρισμα, τα βίαια τραντάγματα, η κλίση των βαγονιών, το σκοτάδι, ο αποπνικτικός καπνός, οι ασυνήθιστες και καυστικές οσμές, τα χημικά εγκαύματα και η φωτιά συνθέτουν τις μαρτυρίες ανθρώπων, που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον θάνατο.

Σοκάρει η περιγραφή επιβάτη, που μιλάει για τον πυκνό μαύρο καπνό, που είχε καλύψει τα πάντα μετά τη σύγκρουση: «ήταν σα να είσαι σε ένα κλουβί και να σε λούζουν με πυκνό, μαύρο καπνό»—, ενώ έξω στο έδαφος «ήταν μια κατάσταση που τη βλέπεις σε πόλεμο», με ανθρώπους τραυματισμένους και εκκλήσεις για βοήθεια.

Βαθιά συγκινητική ήταν και η ανάγνωση της γραπτής κατάθεσης της αδελφής ενός θύματος, η οποία αποτύπωσε με τον πιο ανθρώπινο τρόπο το τραύμα και τον ανείπωτο πόνο, που άφησε πίσω της η τραγωδία.

Οι κατηγορούμενοι και οι Αρχές

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η συνεχιζόμενη απουσία της συντριπτικής πλειονότητας των κατηγορουμένων από την αίθουσα του δικαστηρίου. Για ακόμη μία δικάσιμο, παρών ήταν μόλις ένας κατηγορούμενος.

Από τις καταθέσεις προέκυψε, για ακόμη μία φορά, ότι οι ίδιοι οι επιβάτες προσπάθησαν να βοηθήσουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον μέσα στις δραματικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Αντίθετα, σύμφωνα με όσα περιγράφηκαν στο ακροατήριο, οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούσαν ή ενεργούσαν περιφερειακά και από απόσταση για τουλάχιστον δύο ώρες μετά τη σύγκρουση.

Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Παρά τις μαρτυρίες και την πρόοδο της δικαστικής διαδικασίας, τα πιο κρίσιμα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Πώς είναι δυνατόν δύο τρένα να κινούνται επί δώδεκα λεπτά σε αντίθετες κατευθύνσεις στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή, χωρίς να αποτραπεί η μετωπική σύγκρουση; Και κυρίως, τι προκάλεσε τη φονική φωτιά που ακολούθησε;

Τα ίδια ερωτήματα βρίσκονται στο επίκεντρο και της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Στη συγκεκριμένη διαδικασία, η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο θα αποδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων όλα τα κατασχεθέντα πειστήρια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα υπόλοιπα μέσα αποθήκευσης ψηφιακού υλικού από τους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Από την πλευρά των οικογενειών υπογραμμίστηκε η ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω καθυστέρηση, αλλά και η απαίτηση η διαδικασία να πραγματοποιηθεί με απόλυτη επιμέλεια, σύγχρονες μεθόδους και σαφείς δικλίδες ασφαλείας. Ζητούμενο είναι η εξέταση του υλικού να γίνει παρουσία των τεχνικών συμβούλων τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι κανένα κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο δεν θα χαθεί ή θα μείνει ανεξέταστο.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, από την πρώτη στιγμή έχει καταστήσει σαφές ότι η ουσιαστική προστασία κάθε αποδεικτικού στοιχείου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς νέες καθυστερήσεις και χωρίς σκιές.

Το μήνυμα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.2.2023

Το μήνυμα του Συλλόγου παραμένει ξεκάθαρο:

«Ως Σύλλογος από την πρώτη στιγμή έχουμε τονίσει ότι η ουσιαστική προστασία κάθε αποδεικτικού στοιχείου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να αναδειχθεί η αλήθεια, μακριά από καθυστερήσεις και σκιές.

Έχουμε ξεκαθαρίσει επίσης ότι επιλέγουμε να μην εμπλεκόμαστε σε προσωπικές αντιπαραθέσεις ή δημόσιες εντάσεις. Ταυτόχρονα όμως δε θα επιτρέπουμε να εκτοξεύονται ανυπόστατες κατηγορίες και λάσπη, που όχι μόνο δε βοηθούν τον συλλογικό μας αγώνα, αλλά τον υποσκάπτουν.

Παίρνουμε δύναμη ο ένας από τον άλλο, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των θυμάτων, όλων όσων τραυματίστηκαν ανεπανόρθωτα, με σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων μας.

Βασική μας αποστολή είναι, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις, να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια και να τιμωρηθούν όλοι οι ένοχοι, όσο ψηλά κι αν φτάνουν, για την εγκληματική σύγκρουση, για τον σιδηρόδρομο – ωρολογιακή βόμβα.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».