Επιχείρηση διάσωσης για μια 26χρονη γυναίκα στήθηκε το μεσημέρι, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Σητεία Κρήτης. Η γυναίκα τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:00, μετά από κλήση στο 112. Ο άμεσος γεωεντοπισμός της 26χρονης επέτρεψε την κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 10 πυροσβέστες με δύο οχήματα, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, την 3η ΕΜΑΚ, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σητείας και την εθελοντική ομάδα Ε.Δ.Ε.Α.Κ.

Η μεταφορά της σε ασφαλές σημείο

Οι διασώστες προσέγγισαν την τραυματισμένη γυναίκα και την μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο. Εκεί την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού και μεταφοράς της 26χρονης.