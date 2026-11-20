Πάνω από το 10% η θετικότητα της γρίπης

Πάνω από το 10% η θετικότητα της γρίπης

Πάνω από το 10% η θετικότητα της γρίπης

Αύξηση παρουσιάζουν οι εισαγωγές ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία, ενώ πάνω από το 10% έφτασε η θετικότητα της γρίπης στην κοινότητα.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, για το διάστημα 9 έως 15 Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 233 νέες εισαγωγές για κορωνοϊό, δύο νέα σοβαρά περιστατικά γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ειδικότερα, οι εισαγωγές για COVID-19 αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν καταγραφεί 191 περιστατικά. Παράλληλα, η θετικότητα από τους διαγνωστικούς ελέγχους για τον SARS-CoV-2 παρουσιάζει ανοδική τάση, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται αξιόλογη εβδομαδιαία μεταβολή.

Την ίδια ώρα, δεν σημειώθηκε νέα διασωλήνωση ούτε νέος θάνατος από COVID-19 κατά την εβδομάδα αναφοράς.

Πάνω από το επιδημικό κατώφλι η γρίπη

Οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη έφτασαν τις 88, αριθμός σχεδόν αμετάβλητος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, όταν είχαν καταγραφεί 86.

Από την αρχή της περιόδου καταγραφής έχουν συνολικά αναφερθεί 18 σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε θάνατοι.

Τι ισχύει για τους υπόλοιπους αναπνευστικούς ιούς

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένουν τα περιστατικά γριπώδους συνδρομής και σοβαρής οξείας λοίμωξης του αναπνευστικού, αν και καταγράφονται μικρές αυξομειώσεις και ανοδικές τάσεις.

Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), η θετικότητα παραμένει πολύ χαμηλή τόσο στην κοινότητα όσο και στα νοσοκομεία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα δεν εντοπίστηκε κανένα θετικό δείγμα από τα δύο δίκτυα επιτήρησης.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τον εμβολιασμό κατά του RSV για τα άτομα άνω των 75 ετών, καθώς και για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.