Η τελευταία πτήση πριν από την τελευταία ρίψη των εναέριων μέσων στο Πόρτο Γερμενό. Οι εικόνες από το βίντεο, αποτυπώνουν τη σκληρή πραγματικότητα των τελευταίων ωρών.

Πίσω από κάθε καπνό και κάθε φλόγα, μια τεράστια μάχη που συνεχίζει να δίνεται με όλες τις δυνάμεις στο πεδίο.

Στους ανθρώπους που βρίσκονται ψηλά στον ουρανό, στους πιλότους μας που επιχειρούν με αυταπάρνηση και θάρρος, ένα μεγάλο ευχαριστώ και τον απόλυτο σεβασμό μας.

ΠΗΓΗ: Facebook- airfirefigfters_gr