«Ο ΘΑΛΑΣΣΟΣΦΥΡΙΧΤΗΣ» και «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ»

Δύο διηγήματά που ενώνουν τη φύση και την ιστορία, παρελθόν και παρόν, περιπέτεια και αυτογνωσία και μας θυμίζουν πως κάθε δυσκολία μπορεί να γίνει αφετηρία για ένα νέο ταξίδι.Ο Διονύσης Λεϊμονής , ένας συγγραφέας μεγαλωμένος στο γραφικό Αιτωλικό , ΄΄ποτισμένος΄΄ σπο την μαγεία της λιμνοθάλλασας και ζώντας με τους ήχους της Αγίας Αγάθης , ταξιδέυει τους μικρούς φίλους σε ένα ένα ταξίδι γνώσης, μαγείας, διαδαχής.

Ο ΘΑΛΑΣΣΟΣΦΥΡΙΧΤΗΣ

Νησιά υπάρχουν μόνο σε θάλασσες ή ακόμα και σε λίμνες; Σπίτια στεριώνουν μόνο πάνω στη γη ή ακόμα και πάνω στο νερό; Λαβύρινθους χτίζει μόνο ο άνθρωπος ή ακόμα και η φύση; Ελάτε να το ανακαλύψουμε αρμενίζοντας με μια παρέα παιδιών στο γαλήνιο και ονειρικό πέλαγος της λιμνοθάλασσας. Μαζί τους θα μοιραστούμε τη ζωή των λιμναίων ανθρώπων της και ενός παράξενου φίλου τους, του Στρατή. Μια πρόσκληση, αλλά και μια… βίδρα, θα σταθούν η αιτία για να ζήσουν οι μικροί μας φίλοι μια απρόσμενη περιπέτεια. Θα βγουν, άραγε, νικητές από αυτή τη μεγάλη πρόκληση; Θα καταφέρουν να συνομιλήσουν με τη φύση, δαμάζοντας τα στοιχειά της; Δεν μένει παρά να το μάθουμε! Μαζί τους θα ξεφύγουμε για λίγο από τον λαβύρινθο της εποχής μας για να ανακαλύψουμε τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον και τη σημασία του στην επιβίωση των μελλοντικών γενεών.

Κάθε τόπος έχει και μια μοναδική ιστορία να διηγηθεί

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΦΟΥΣΤΑΝΕΛΑ

Κάθε τόπος έχει και μια μοναδική ιστορία να διηγηθεί! Μια ιστορία που η διατήρησή της στον χρόνο φανερώνει την αξία της! Σ’ έναν τέτοιο τόπο ζει ο μικρός Γρηγόρης, που λόγω ενός φυσικού ελαττώματος βιώνει τη διαφορετικότητα.

Τι θα συμβεί όμως όταν ανακαλύψει την ιστορία ενός ήρωα του τόπου του; Ενός άλλου Γρηγόρη από τα παλιά, που μαζί με άλλους τριακόσιους, σαν τον αρχαίο Λεωνίδα, συμμετείχε σε μια «έξοδο» προς την ελευθερία. Μπορούν οι μνήμες να φωτίσουν το παρόν και το μέλλον μας;

Μια συνάντηση, ένα άγαλμα και ένα αναπάντεχο δώρο θα σταθούν η αφορμή για να αντλήσει τη δύναμη και το θάρρος να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Να φορέσει τη φουστανέλα σαν ένας άλλος ήρωας. Να επιχειρήσει τη δική του «έξοδο» που πάντα απαιτεί ψυχή και αποφασιστικότητα. Γιατί η ζωή είναι αγώνας, μια πάλη με θεριά και όποιος νικήσει!