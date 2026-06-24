Αμερικανίδες ζητούν την επιστροφή του φλερτ στα μπαρ

Δύο νεαρές Αμερικανίδες, εκφράζουν στα social media, την απογοήτευσή τους από το αντρικό φύλο. Απευθυνόμενες στους χρήστες, παραπονιούνται πως πηγαίνουν στα μπαρ για να φλερτάρουν, αλλά οι ωραίοι άντρες, είναι εξαφανισμένοι.

Αντίθετα, τους βρίσκουν σε μέρη, που δεν είναι κατάλληλα, όπως λένε, για γνωριμίες.

Ακούστε, τι λέει ο ψυχίατρος, κύριος Δημήτρης Παπαδημητριάδης, για τον ρόλο που έχουν παίξει οι εφαρμογές γνωριμιών και η τεχνολογία, στην εξάπλωση του φαινομένου, αλλά και τι συμβουλεύει τις νεότερες γενιές.