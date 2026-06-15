Σύζυγος Γ. Μυλωνάκη «Επιστρέψαμε σπίτι μας -Όλα καλά»
Υγιής επέστρεψε στο σπίτι του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, παίρνοντας εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, μετά τη σοβαρή περιπέτεια που αντιμετώπισε.
Τα καλά νέα μετέφερε συγκινημένη η σύζυγός του και δημοσιογράφος Τίνα Μεσσαροπούλου, επιστρέφοντας στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Happy Day».
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