Συνολικά 3.392 λίτρα προσέφεραν 380 δότριες στην Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Παπαγεωργίου

Συνολικά 3.392 λίτρα μητρικού γάλακτος προσέφεραν 380 δότριες στην Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καλύπτοντας τις ανάγκες σίτισης 788 νεογνών που νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

«Το μητρικό γάλα είναι δώρο ζωής και η βέλτιστη επιλογή σίτισης για όλα τα νεογνά και βρέφη. Για κάποια από αυτά, όμως, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση και την ομαλή ανάπτυξή τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του Νοσοκομείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δωρεάς Μητρικού Γάλακτος (19 Μαΐου).

Στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, η Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος συλλέγει, επεξεργάζεται και διαθέτει το γάλα με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και επιστημονικής ευθύνης, στηρίζοντας καθημερινά νεογνά που δεν έχουν πρόσβαση στο γάλα της μητέρας τους.

Το νοσοκομείο απευθύνει κάλεσμα σε νέες μητέρες να συμμετάσχουν στη διαδικασία δωρεάς, ενισχύοντας την προσπάθεια στήριξης των βρεφών που το έχουν ανάγκη. Για πληροφορίες σχετικά με τη δωρεά μητρικού γάλακτος, οι ενδιαφερόμενες μπορούν να επικοινωνούν με την Τράπεζα Μητρικού Γάλακτος στο τηλέφωνο 2313 323384 (07:00-15:00) ή στο e-mail: info@milkbank.gr.