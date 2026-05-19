Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής
Kατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
Έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από περίπου τις 12:00 καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη χαρακτηριστική μυρωδιά στις συγκεκριμένες περιοχές.
Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
