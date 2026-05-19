LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ!

Μπαμπά, Σ΄αγαπώ!

21:00
ALPHA NEWS

Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής

Kατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/05/2026 14:20
Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής
INTIME

Έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από περίπου τις 12:00 καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη χαρακτηριστική μυρωδιά στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης