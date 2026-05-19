Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής

Έντονη οσμή αερίου εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετώπου. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από περίπου τις 12:00 καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη χαρακτηριστική μυρωδιά στις συγκεκριμένες περιοχές.

Για αυτόν τον λόγο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

