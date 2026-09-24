Συνεχίζουν απτόητοι- Μπίζνα με «πτυχίο»

Να έρθουμε τώρα σε αποκαλύψεις, για όσα συμβαίνουν με τα παράνομα ιατρεία και κέντρα ευεξίας.

Θα δείτε λοιπόν έναν.. δόκτορα να κάνει υδροθεραπείες για τον καθαρισμό του εντέρου, αλλά ψυχολόγο, να στέλνει πελάτες σε υπνοθεραπευτή, για να αλλάξει η αύρα τους.

Θα δείτε όμως και τι αντιμετώπισε στον Ιατρικό Σύλλογο, γυναίκα, που θέλησε να καταγγείλει ιατρείο.