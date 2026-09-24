Ώρες αγωνίας στη Νίκαια- «Ομηρία» γυναίκας
από σύντροφο σε αμόκ
Στην υπόθεση της ομηρίας στη Νίκαια, η 44χρονη γυναίκα, περιγράφει τα όσα βίωσε χθες μέσα στο σπίτι της και απέδωσε το πρόβλημα στο ότι, ο σύζυγός της που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, δεν είχε πάρει τα φάρμακά του.
Όπως καταγγέλλουν οι γείτονες συχνά άκουγαν φωνές και εντάσεις μέσα από το διαμέρισμα.
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