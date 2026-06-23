Θεσσαλονίκη: «Τσαντάκιας» επιτέθηκε σε 76χρονη στην Ανάληψη

Επίθεση από τσαντάκια, δέχτηκε μια 76χρονη γυναίκα στην περιοχή Ανάληψη στην Θεσσαλονίκη.

Δράστης, ένας 49χρονος, όπου, αφού την έσπρωξε με βίαιο τρόπο, την έριξε στο οδόστρωμα, και άρπαξε την τσάντα της, που περιείχε 126 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και κάρτες τραπεζών.

Η ΕΛ.ΑΣ., μετά από άμεση κινητοποίηση, εντόπισε τον 49χρονο και του πέρασε χειροπέδες.

Η ηλικιωμένη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Εν τω μεταξύ, σε άλλο περιστατικό, ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 51χρονη γυναίκα, η οποία, επικαλέστηκε έρανο, και κατάφερε να εξαπατήσει έναν 72χρονο, αφαιρώντας του μικρό χρηματικό ποσό και μια κάρτα τράπεζας.

Σε βάρος της κατηγορούμενης, σχηματίστηκε δικογραφία.