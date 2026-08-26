Συνελήφθησαν έξι Βούλγαροι στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας

Σε έξι συλλήψεις, προχώρησαν σήμερα οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από ελέγχους στα διόδια των Αφιδνών, και σε ΙΧ αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερις υπήκοοι Βουλγαρίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δυο μαχαίρια, τύπου σουγιά.

Εν τω μεταξύ, στα διόδια της Ελευσίνας, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι, μέσα σε ΙΧ αυτοκίνητο, όπου επέβαιναν δυο υπήκοοι Βουλγαρίας.

Και για τους έξι συλληφθέντες, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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