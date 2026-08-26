Ροδόπη: Σκότωσε με μαχαίρι τη σύζυγό του και επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του

Πενηντατριάχρονος σκότωσε με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του στη Ροδόπη και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του.

Το έγκλημα , σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνέβη το μεσημέρι στον οικισμό Διαλαμπή, όπου το ζευγάρι, με καταγωγή από την Αλβανία, διέμενε μαζί με τα τρία παιδιά του- δύο ενήλικα κι ένα 16χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία, με τις αρχές να μεταβαίνουν στο σπίτι και να εντοπίζουν τη γυναίκα νεκρή.

Μετά το περιστατικό, ο άνδρας φέρεται να κατανάλωσε πετρέλαιο, προσπαθώντας να βάλει τέλος στη ζωή του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Ο άνδρας φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή.