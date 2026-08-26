Τροχαίο δυστύχημα στην Κάλυμνο: Νεκρός 21χρονος ομογενής
Ένας 21χρονος ομογενής από την Αυστραλία έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στην Κάλυμνο, έπειτα από τροχαίο ενώ οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα. Ο νεαρός είχε ταξιδέψει στο νησί για διακοπές.
Περίπου στις 6 το πρωί, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου που βρισκόταν σε περιπολία εντόπισε τον 21χρονο πεσμένο στο οδόστρωμα, χωρίς τις αισθήσεις του.
Δίπλα στον 21χρονο η μοτοσικλέτα
Σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε ο νεαρός ήταν πεσμένη και η μοτοσικλέτα που οδηγούσε.
Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον 21χρονο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλύμνου.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 21χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.
Το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του θανατηφόρου τροχαίου.
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