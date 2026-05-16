Συνελήφθη ένα ζευγάρι στους Άγιους Ανάργυρους για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο

Λίγες ημέρες μετά την υπόθεση με την οικογένεια στο Περιστέρι όπου έξι ανήλικα παιδιά ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, αποκαλύφθηκε παρόμοιο περιστατικό στους Αγίους Ανάργυρους.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταγγελία που έγινε, μετέβησαν λίγο μετά τις δυο το μεσημέρι της Παρασκευής 15 Μαΐου στην οδό Κερκύρας όπου διαπίστωσαν πως τρία παιδιά, ηλικίας 7, 5 και 3 ετών ζούσαν σε ακατάλληλο περιβάλλον.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς, ηλικίας 36 ετών ο πατέρας και 31 η μητέρα, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο ενώ τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για ιατρικές εξετάσεις.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ