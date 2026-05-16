Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Μακεδονία και Θράκη

Νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα σε περιοχές της Μακεδονίας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Ειδικότερα, στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παρουσιάσει γρήγορη επιδείνωση, με τις νεφώσεις να αυξάνονται από τις πρωινές ώρες και να εκδηλώνονται τοπικές βροχές, ενώ από το μεσημέρι προβλέπονται σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες ενδέχεται πρόσκαιρα να είναι ισχυρές έως και το απόγευμα. Τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία προβλέπονται επίσης αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες από τις μεσημβρινές ώρες, κατά τόπους ισχυρές μέχρι αργά το απόγευμα. Στη Θράκη ο καιρός θα ξεκινήσει με αίθριο ουρανό, όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι σε Μακεδονία και Θράκη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα το βράδυ ενδέχεται πρόσκαιρα να φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με τη δυτική Μακεδονία να καταγράφει 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερες μέγιστες τιμές.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ