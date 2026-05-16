Αστυνομική επιχείρηση με 82 ελέγχους και δικογραφίες για ρευματοκλοπές

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες σε οικισμό της Περαίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από τις Διευθύνσεις Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, καθώς και συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 82 άτομα και 62 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην ακινητοποίηση 12 οχημάτων.

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης σχηματίστηκαν επίσης δικογραφίες για πέντε περιπτώσεις ρευματοκλοπής, έπειτα από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν με τη συνδρομή συνεργείου της ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας.

Επιχειρησιακή δράση σε Νεάπολη-Συκιές

Ειδική επιχειρησιακή δράση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο σχεδιασμού της Ελληνική Αστυνομία, σε περιοχή του Δήμος Νεάπολης-Συκεών, με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση της παραβατικότητας ανηλίκων, καθώς και την αποτροπή κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών από αυτούς.

Η δράση, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, υλοποιήθηκε τις βραδινές ώρες της 15ης Μαΐου 2026 έως και σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο στοχευμένων παρεμβάσεων της ΕΛ.ΑΣ. για την ενίσχυση της ασφάλειας των ανηλίκων και την αποτύπωση της κατάστασης που επικρατεί σε σημεία συγκέντρωσής τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ελέγχθηκαν συνολικά 84 ανήλικοι και πέντε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στόχος των ελέγχων ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κινητικότητας ανηλίκων που ενδέχεται να εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας, καθώς και η πρόληψη της πρόσβασής τους σε αλκοόλ.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να σχεδιαστούν περαιτέρω στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη ανήλικη παραβατικότητα.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ., ανάλογες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής παραβατικότητας.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ