Συνελήφθη 64χρονος αλλοδαπός υπάλληλος περιπτέρου τη στιγμή που προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης

Από αστυνομικούς του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ συνελήφθη, απογευματινές ώρες της 8-6-2026 στην περιοχή της Ομόνοιας, 64χρονος αλλοδαπός, υπάλληλος περιπτέρου, ο οποίος κατελήφθη τη στιγμή που προμήθευε πελάτη με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν 29χρονος αλλοδαπός, καθώς και 36χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του περιπτέρου.

Σε βάρος των ανωτέρω σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομόνοιας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, περιπολούντες αστυνομικοί του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ στην περιοχή της Ομόνοιας, κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 64χρονο, που εργαζόταν ως υπάλληλος περιπτέρου, τη στιγμή που προμήθευε με ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης τον 29χρονο αλλοδαπό, με την καταβολή αντιτίμου.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -251- γραμμ. αποξηραμένης κατεργασμένης κάνναβης και -18- ml καπνικό κανναβινέλαιο.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.