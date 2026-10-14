Συνελήφθη 47χρονος στην Κοζάνη για καλλιέργεια κάνναβης

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Τι βρέθηκε στο σπίτι του

Ένας 47χρονος συνελήφθη το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου σε περιοχή της Κοζάνης, καθώς καλλιεργούσε πέντε δενδρύλλια κάνναβης και είχε στην κατοχή του 171,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή φούντας.

Τα δενδρύλλια και η ποσότητα κάνναβης κατασχέθηκαν από τις αστυνομικές αρχές.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον 47χρονο

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Σταθμού Βελβεντού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε προηγηθεί αξιοποίηση στοιχείων στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 47χρονο να καλλιεργεί πέντε δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή της Κοζάνης. Τα φυτά είχαν ύψος έως 1,80 μέτρα και κατασχέθηκαν.

Στον εισαγγελέα ο συλληφθείς

Την προανάκριση για την υπόθεση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης.

Σε βάρος του 47χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.