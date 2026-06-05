Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός- Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από το ΗB για ναρκωτικά και πορνογραφία

Συνελήφθη 42χρονος αλλοδαπός για τον οποίο είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από το Ηνωμένο Βασίλειο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και κατοχή πορνογραφικού υλικού.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας του αεροδρομίου τον συνέλαβαν μετά από την άφιξή του με πτήση από το Κατάρ.

Ειδικότερα, ο 42χρονος κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατά το χρονικό διάστημα από το 2015 έως και το 2022 ενώ στο πλαίσιο έρευνας διαπιστώθηκε να κατέχει πορνογραφικό υλικό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.