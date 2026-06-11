Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Έβρο
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές.
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία σε περιοχή του δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές.
Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
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