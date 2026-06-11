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Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Έβρο

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
11/06/2026 12:16
Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στον Έβρο
PHOTO- INTIME

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία σε περιοχή του δήμου Αλεξανδρούπολης της Π.Ε. Έβρου. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτενείς υλικές ζημιές.

Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

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